Genova per noi…

Il professor Paolo Becchi ha pubblicato un messaggio su X in cui descrive una scena domenicale a Genova. Nel suo post, menziona di essere ancora mezzo addormentato, di sentire il caldo intenso e di ascoltare una ragazza che canta in via del Campo. Non ci sono ulteriori dettagli o commenti aggiuntivi sul contenuto del messaggio.

Il prof. Paolo Becchi scrive su X: “Sette e mezzo circa sono ancora mezzo addormentato è domenica fa un caldo cane sento una ragazza in via del campo urlare basta basta basta Mi affaccio alla finestra una giovane bianca probabilmente fatta a terra dice frasi sconnesse che non capisco, urla però basta basta basta È a terra non vedo bene se un nero la stia picchiando o meno, ma la ragazza urla e io urlo anche finiscila, finiscila, lasciala in pace. Mi allontano dalla finestra. Cerco il cellulare e chiamo il 112. Prima mi fanno un mezzo interrogatorio e poi mi dicono di aspettare in linea. Aspetto aspetto, nessuno risponde, butto giù. Dopo un po’ però richiamano, racconto di nuovo la storia e mi chiedono ma è una aggressione? Beh c’è una ragazza per terra con uno vicino e lei urla basta . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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