L’allenatore del Milan ha annunciato che Luka Modric è tornato disponibile e sarà presente con la squadra per la trasferta di Genova. Successivamente, ha fatto anche un commento su Ricci, senza fornire ulteriori dettagli. La notizia del rientro del centrocampista croato arriva dopo alcuni giorni di assenza per infortunio, mentre il riferimento a Ricci riguarda un suo possibile coinvolgimento nella partita. Nessun altro dettaglio ufficiale è stato condiviso durante la conferenza stampa.

Durante il match dello scorso 26 aprile, Luka Modric è stato costretto ad abbandonare il campo a seguito di un duro scontro con Locatelli. Gli esami strumentali hanno evidenziato una frattura allo zigomo, che ha costretto il fuoriclasse croato a sottoporsi a un'operazione chirurgica perfettamente riuscita. Un episodio che sembrava aver compromesso il suo finale di stagione, ma la dedizione dell'ex Real Madrid e l'annuncio di Allegri in conferenza stampa hanno cambiato tutto. Massimiliano Allegri ha fatto il punto sulle condizioni di Modric nella conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Milan. Di seguito, un estratto delle parole del tecnico livornese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Allegri: “Modric è recuperato, verrà con noi a Genova”. Poi l’annuncio su Ricci

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FIORENTINA-MILAN: CONFERENZA STAMPA ALLEGRI | MODRIC NON GIOCA, NKUNKU RECUPERATO | PRESS CONFERENCE

Sullo stesso argomento

Milan, Allegri ora punta su Fofana e Füllkrug. E Modric sarà a Genova... da spettatoreSuccede in certi finali di stagione carichi di stress: anche i giocatori di maggiore qualità, gravati dalla tensione, sono più propensi a sbagliare...

Milan-Juve, Allegri: “Ora vedo le cose poco chiare”. Poi annuncio su JashariLe parole del tecnico rossonero alla vigilia dello scontro Champions con la squadra di Spalletti Allegri ha risposto anche su Jashari alla vigilia...

ULTIM'ORA MILAN Luka #Modric è a disposizione di #Allegri: il croato si è allenato in gruppo indossando una mschera #SkySport #SkySerieA x.com

[MM] Senza Allegri, il rinnovo del contratto di Luka Modric sembra improbabile, e c'è la sensazione che anche il futuro di Adrien Rabiot al club possa essere a rischio, visto che ha scelto il Milan lo scorso agosto proprio per lavorare di nuovo con Allegri. : r/ACM reddit

Genoa-Milan, Allegri può sorridere: il suo leader torna tra i convocati!Luka Modric si è allenato in gruppo a Milanello indossando una maschera protettiva, secondo quanto riporta Sky Sport. Il centrocampista croato è quindi a ... spaziomilan.it

Genoa-Milan, Allegri: Nuovo infortunio. Modric c’è. La verità sulla lita con Ibra LIVELe dichiarazioni del tecnico rossonero alla vigilia della partita contro il Grifone, in programma a Marassi. Le sue risposte ai giornalisti ... milanlive.it