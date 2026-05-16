Milan Allegri | Modric è recuperato verrà con noi a Genova Poi l’annuncio su Ricci

Da pianetamilan.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allenatore del Milan ha annunciato che Luka Modric è tornato disponibile e sarà presente con la squadra per la trasferta di Genova. Successivamente, ha fatto anche un commento su Ricci, senza fornire ulteriori dettagli. La notizia del rientro del centrocampista croato arriva dopo alcuni giorni di assenza per infortunio, mentre il riferimento a Ricci riguarda un suo possibile coinvolgimento nella partita. Nessun altro dettaglio ufficiale è stato condiviso durante la conferenza stampa.

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Durante il match dello scorso 26 aprile, Luka Modric è stato costretto ad abbandonare il campo a seguito di un duro scontro con Locatelli. Gli esami strumentali hanno evidenziato una frattura allo zigomo, che ha costretto il fuoriclasse croato a sottoporsi a un'operazione chirurgica perfettamente riuscita. Un episodio che sembrava aver compromesso il suo finale di stagione, ma la dedizione dell'ex Real Madrid e l'annuncio di Allegri in conferenza stampa hanno cambiato tutto. Massimiliano Allegri ha fatto il punto sulle condizioni di Modric nella conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Milan. Di seguito, un estratto delle parole del tecnico livornese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Allegri: “Modric è recuperato, verrà con noi a Genova”. Poi l’annuncio su Ricci
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