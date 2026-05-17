Valigia sospetta sui binari ad Arquata Scrivia stop ai treni sulla Milano-Genova e Torino-Genova

Da fanpage.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una valigia sospetta è stata trovata sui binari ad Arquata Scrivia, portando alla sospensione dei servizi ferroviari sulla linea Milano-Genova e Torino-Genova. L'allarme è stato dato da un treno che passava in zona, e immediatamente le autorità hanno bloccato i treni in entrambe le direzioni per motivi di sicurezza. Le operazioni di verifica sono in corso, mentre i passeggeri sono stati fatti scendere e indirizzati verso punti di assistenza. La situazione rimane sotto controllo mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

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L'allarme lanciato da un treno di passaggio ha fatto scattare il blocco totale delle linee Milano-Genova e Torino-Genova. Si registrano cancellazioni di treni e ritardi fino a oltre 160 minuti. Sul posto Polfer e artificieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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