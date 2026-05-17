Valigia sospetta sui binari ad Arquata Scrivia stop ai treni sulla Milano-Genova e Torino-Genova
Una valigia sospetta è stata trovata sui binari ad Arquata Scrivia, portando alla sospensione dei servizi ferroviari sulla linea Milano-Genova e Torino-Genova. L'allarme è stato dato da un treno che passava in zona, e immediatamente le autorità hanno bloccato i treni in entrambe le direzioni per motivi di sicurezza. Le operazioni di verifica sono in corso, mentre i passeggeri sono stati fatti scendere e indirizzati verso punti di assistenza. La situazione rimane sotto controllo mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.
L'allarme lanciato da un treno di passaggio ha fatto scattare il blocco totale delle linee Milano-Genova e Torino-Genova. Si registrano cancellazioni di treni e ritardi fino a oltre 160 minuti. Sul posto Polfer e artificieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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