A Palermo, molti autisti di autobus si sono rifiutati di lavorare, causando disagi nel servizio di trasporto pubblico. Nonostante ci siano posti di lavoro ben retribuiti, un numero elevato di conducenti ha deciso di non prendere servizio, generando caos e problemi organizzativi. La situazione ha portato a una sospensione temporanea delle corse e a proteste tra i collaboratori del settore.

A Palermo succede che c’è un sacco di lavoro ben pagato per guidare gli autobus, eppure c’è un numero anomalo di persone che marcano visita. Ora, non è il caso di fare di tutta l’erba un fascio, però è quantomeno curioso che su 200 autisti assunti dall’Amat negli ultimi tre anni, in 71 abbiano presentato un certificato medico per evitare di mettersi al volante. Di questi una quarantina sono “inidonei” temporanei, mentre una trentina sono definitivi. L’aggravante è che oltre la metà si è fatta assumere negli ultimi due anni e che circa un terzo degli “inidonei” ha meno di 50 anni. Insomma, prima c’è stata la fila per ottenere il posto fisso da autista e poi è arrivato il clamoroso “boom” di defezioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Palermo, gli autisti si rifiutano di guidare i bus: caos e scandalo

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PALERMO, CAOS AL CAPOLINEA LENNON

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