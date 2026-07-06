violenze sul bus spacca il vetro del conducente

Un uomo ha bloccato la porta del bus con un piede per far salire la fidanzata, poi ha colpito con un pugno il vetro di protezione della cabina dell’autista, rompendo il vetro mentre il mezzo era in movimento. La scena si è verificata durante un viaggio, senza che ci siano stati feriti tra passeggeri o conducente. Le forze dell’ordine hanno arrestato l’uomo e sequestrato il veicolo. La polizia ha avviato un’indagine per verificare eventuali responsabilità e motivazioni.

Ha bloccato la porta del bus con un piede per far salire la fidanzata, poi ha colpito con un pugno il vetro di protezione della cabina dell’autista, mandandolo in frantumi mentre il mezzo era in marcia. E’ successo sabato intorno alle 17 in viale Bonaini, nella zona della stazione, su un bus della linea 1+ di Autolinee Toscane. Secondo quanto ricostruito, anche dal successivo intervento dalle forze dell’ordine, l’uomo è salito alla prima fermata di viale Bonaini e ha impedito la chiusura della porta con un piede per consentire alla ragazza, che si trovava più indietro rispetto alla fermata, di raggiungere il pullman. L’autista, a quel punto, nonostante le proteste è stato costretto ad attendere prima di ripartire Poi, durante la corsa, l’uomo non contento dell’atteggiamento dell’autista si è avvicinato alla cabina del conducente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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