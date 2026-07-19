generalmutua raddoppia le risorse contributi oltre il milione di euro

Generalmutua raddoppia le risorse per la sanità integrativa a favore dei 9.453 lavoratori iscritti. E lo fa migliorando tutti i numeri. Infatti, nell’anno del rinnovo del Ccnl delle cooperative sociali, le pratiche salgono del 66,5%, un record. E poi l’avanzo mutualistico di gestione di 407.775 euro (+227,8%) e il patrimonio netto di 865.356 euro (+91%) garantiscono la sostenibilità e la futura autonomia di gestione. Un bilancio sociale 2025 quindi tutto in crescita quello di Generalmutua, che ha visto il contributo complessivo legato ai piani sanitari versato dalle cooperative socie, passare dai 574.011 euro dell’anno precedente, a 1.132.438 euro, con un secco +94,9%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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