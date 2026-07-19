Generalmutua raddoppia le risorse Contributi oltre il milione di euro
Generalmutua aumenta le risorse destinate alla sanità integrativa, con contributi che superano il milione di euro. L’incremento riguarda i 9.453 lavoratori iscritti, con un aumento del 66,5% delle pratiche rispetto all’anno precedente. La cifra raddoppia rispetto al passato, migliorando tutti i numeri precedenti. La crescita si registra nel periodo del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle cooperative sociali.
Generalmutua raddoppia le risorse per la sanità integrativa a favore dei 9.453 lavoratori iscritti. E lo fa migliorando tutti i numeri. Infatti, nell’anno del rinnovo del Ccnl delle cooperative sociali, le pratiche salgono del 66,5%, un record. E poi l’avanzo mutualistico di gestione di 407.775 euro (+227,8%) e il patrimonio netto di 865.356 euro (+91%) garantiscono la sostenibilità e la futura autonomia di gestione. Un bilancio sociale 2025 quindi tutto in crescita quello di Generalmutua, che ha visto il contributo complessivo legato ai piani sanitari versato dalle cooperative socie, passare dai 574.011 euro dell’anno precedente, a 1.132.438 euro, con un secco +94,9%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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