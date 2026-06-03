Reddito di libertà per le donne vittime di violenza c' è il bando | più risorse e contributi fino a 15 mila euro

Da palermotoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato aperto un bando per il reddito di libertà destinato alle donne vittime di violenza. Sono stati aumentati i fondi disponibili e i contributi massimi sono stati portati a 15 mila euro. Le risorse sono rivolte a sostenere chi desidera ricostruire la propria indipendenza economica e personale. La misura mira a offrire un aiuto concreto per favorire l’autonomia delle donne in condizioni di vulnerabilità.

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Più fondi, contributi più elevati, più attenzione alle donne vittime di violenza che puntano a ricostruire la propria indipendenza economica e personale. La Regione ha pubblicato il nuovo avviso sul reddito di libertà. La novità, rispetto al passato, è un rafforzamento della misura, dal momento. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Come chiedere il Reddito di Libertà per le donne vittime di violenza

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