Reddito di libertà per le donne vittime di violenza c' è il bando | più risorse e contributi fino a 15 mila euro

Notizia in breve

È stato aperto un bando per il reddito di libertà destinato alle donne vittime di violenza. Sono stati aumentati i fondi disponibili e i contributi massimi sono stati portati a 15 mila euro. Le risorse sono rivolte a sostenere chi desidera ricostruire la propria indipendenza economica e personale. La misura mira a offrire un aiuto concreto per favorire l’autonomia delle donne in condizioni di vulnerabilità.