“Per la provincia di Benevento arrivano complessivamente 9 finanziamenti, per un valore di 1.265.863,96 euro. Le risorse riguardano i Comuni di Cusano Mutri (€222.652,00 e €194.556,00), San Giorgio del Sannio (€99.461,18 e €41.194,78), Faicchio (€120.000,00 e €100.000,00), San Marco dei Cavoti (€150.000,00), Torrecuso (€200.000,00), Campoli del Monte Taburno (€70.000,00) e San Leucio del Sannio (€68.000,00)”. “Si tratta di un risultato importante – prosegue Parisi – che consentirà ai Comuni sanniti di affrontare gli incrementi dei costi e di portare a termine interventi strategici per le comunità locali. È la dimostrazione dell’attenzione che il Governo continua a riservare ai territori, mettendo a disposizione strumenti concreti per garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR”. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - PNRR, Parisi (Lega): “Oltre 1,26 milioni di euro per il Sannio, risorse strategiche per completare le opere”

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