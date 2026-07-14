PNRR Parisi Lega | Oltre 1,26 milioni di euro per il Sannio risorse strategiche per completare le opere
Per la provincia di Benevento sono stati assegnati circa 1,27 milioni di euro provenienti dal PNRR. Le risorse, suddivise tra diversi Comuni, includono circa 222mila euro per Cusano Mutri. La somma complessiva riguarda nove finanziamenti destinati a completare opere pubbliche. La ripartizione dettagliata si concentra su progetti locali, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo infrastrutturale del territorio.
“Per la provincia di Benevento arrivano complessivamente 9 finanziamenti, per un valore di 1.265.863,96 euro. Le risorse riguardano i Comuni di Cusano Mutri (€222.652,00 e €194.556,00), San Giorgio del Sannio (€99.461,18 e €41.194,78), Faicchio (€120.000,00 e €100.000,00), San Marco dei Cavoti (€150.000,00), Torrecuso (€200.000,00), Campoli del Monte Taburno (€70.000,00) e San Leucio del Sannio (€68.000,00)”. “Si tratta di un risultato importante – prosegue Parisi – che consentirà ai Comuni sanniti di affrontare gli incrementi dei costi e di portare a termine interventi strategici per le comunità locali. È la dimostrazione dell’attenzione che il Governo continua a riservare ai territori, mettendo a disposizione strumenti concreti per garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR”. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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