Morto Ferdinando Buonocore maestro del gelato artigianale a Capri | aveva 71 anni
Nando Buonocore, proprietario della gelateria di via Roma a Capri, è deceduto all'età di 71 anni. La sua attività, riconosciuta come una delle migliori d’Italia, ha ricevuto numerosi premi. I funerali si terranno nella chiesa di Santo Stefano.
Morto Nando Buonocore, titolare dell'omonima gelateria di via Roma a Capri, pluripremiata tra le migliori d'Italia. Oggi i funerali nella chiesa di Santo Stefano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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