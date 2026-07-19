Gatti torna nei radar di Allegri | la Juve pensa allo scambio col Napoli | CM

La Juventus valuta uno scambio coinvolgendo il difensore Gatti con il Napoli, che cerca un rinforzo in difesa. Il nuovo allenatore dei partenopei ha chiesto un giocatore della “Vecchia Signora”. Il Napoli dovrà fare a meno di Buongiorno per diverse settimane a causa di un infortunio. La trattativa tra le due squadre è in fase di valutazione.

Il nuovo allenatore dei partenopei a caccia di un difensore: torna di moda il giocatore della ‘Vecchia Signora’ Tegola per il Napoli, che per diverse settimane dovrà rinunciare per infortunio a Buongiorno. Il difensore ex Torino salterà il ritiro estivo e non sarà pronto per essere a disposizione di Massimiliano Allegri per l’inizio della stagione. Federico Gatti, difensore della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it Il nuovo allenatore testerà Rafa Marin, intanto il Ds Manna ha iniziato a sondare il mercato alla ricerca di un centrale per la retroguardia partenopea. Un nome che resta sempre in orbita Napoli è quello di Federico Gatti, che Allegri avrebbe rivoluto con sé anche nell’esperienza al Milan. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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