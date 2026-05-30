Massimiliano Allegri è diventato ufficialmente l’allenatore del Napoli. Tra i giocatori di cui si parla per un possibile trasferimento c’è Gatti, con un ipotetico scambio che potrebbe risolvere le questioni di mercato della Juventus. La trattativa si basa su uno scambio di giocatori tra le due squadre, senza dettagli sui termini economici. La situazione riguarda principalmente le modalità di trasferimento e le decisioni dei club coinvolti.

di Bruno De Santis Massimiliano Allegri è ormai il nuovo allenatore del Napoli, e c’è una cosa che chi lo conosce bene sa perfettamente: quando trova un giocatore di cui si fida, difficilmente se ne dimentica. È successo alla Juventus con diversi elementi diventati punti fermi delle sue squadre. E tra questi c’è anche Federico Gatti. Il difensore bianconero è stato uno dei calciatori maggiormente valorizzati da Allegri negli ultimi anni. Da riserva e scommessa è diventato un titolare credibile per la Serie A, guadagnandosi spazio e considerazione partita dopo partita. Per questo motivo l’idea di rivederlo alle dipendenze del tecnico livornese continua a circolare con una certa insistenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Allegri vuole Gatti: lo scambio risolve il problema della Juve

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