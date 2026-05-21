Milan e Juve studiano il maxi scambio | Cambiaso e Gatti per Allegri due rossoneri a Torino

Da pianetamilan.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercato dei trasferimenti si riscalda con una possibile operazione tra Milan e Juventus, che coinvolgerebbe diversi giocatori. Secondo voci di stampa, il club rossonero e quello bianconero stanno valutando uno scambio che potrebbe portare Andrea Cambiaso e Federico Gatti in una delle due squadre. L’intenzione di entrambe le società sarebbe quella di rinforzare le rispettive rose attraverso questa trattativa, ancora in fase di definizione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata da parte dei club.

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Con l'avvicinarsi della sessione estiva di calciomercato, fissata per il prossimo 29 giugno, la dirigenza del Milan è attivamente impegnata nella pianificazione delle strategie per la stagione 2026-2027. Le linee guida tracciate nei recenti vertici tra i dirigenti rispondono a precise indicazioni del tecnico Massimiliano Allegri. L'allenatore livornese ha richiesto l'innesto di almeno quattro profili di consolidata esperienza internazionale e caratura caratteriale, figure identificate come veri e propri leader per elevare lo spessore agonistico dello spogliatoio. Questo orientamento spiega il monitoraggio di calciatori di rilievo internazionale in regime di svincolo contrattuale, tra cui Leon Goretzka, Dušan Vlahovic e Robert Lewandowski. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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