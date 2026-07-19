Gasperini | La Roma deve accelerare nel mercato ma ci rafforzeremo sicuramente
Il tecnico della squadra ha detto che la Roma deve accelerare sul mercato, ma si aspetta comunque un rafforzamento. Ha aggiunto che il mercato sta procedendo lentamente e che la società potrebbe essere più veloce nelle operazioni. Non sono stati forniti dettagli sui calciatori coinvolti o sulle tempistiche, ma si conferma che la squadra si prepara con nuove strategie e che si attendono sviluppi nelle prossime settimane.
Gasperini sulla Preparazione della Roma: Mercato e Nuove Strategia. Lento Avvio per il Mercato della Roma. ROMA (ITALPRESS) – “La società è lenta nel chiudere le operazioni? Potrebbe essere così. A volte si è un motore a scoppio, altre volte un diesel. Tuttavia, nella durata, il diesel viaggia e continua.” Queste le parole del tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, durante la conferenza stampa tenutasi a Trigoria, dove la squadra ha iniziato la preparazione per la prossima stagione. Gasperini ha toccato il tema dell’agilità del mercato, sottolineando che, vista la rapidità che caratterizza le trattative, c’è bisogno di un miglioramento complessivo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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Gasperini inquieto: la Roma deve accelerare il calciomercato
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