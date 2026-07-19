Gasperini | La Roma deve accelerare nel mercato ma ci rafforzeremo sicuramente

Notizia in breve

Il tecnico della squadra ha detto che la Roma deve accelerare sul mercato, ma si aspetta comunque un rafforzamento. Ha aggiunto che il mercato sta procedendo lentamente e che la società potrebbe essere più veloce nelle operazioni. Non sono stati forniti dettagli sui calciatori coinvolti o sulle tempistiche, ma si conferma che la squadra si prepara con nuove strategie e che si attendono sviluppi nelle prossime settimane.