Il giornalista de Il Tempo ha condiviso un'analisi sul possibile addio del tecnico alla guida della Roma, confrontandolo con le recenti partenze di altri allenatori. Secondo quanto riferisce, il direttore sportivo potrebbe essere il candidato principale per sostituirlo, mentre la Juventus viene indicata come favorita per la vittoria in campionato, anche se il tecnico nerazzurro crede ancora nella possibilità di arrivarci. La situazione della squadra giallorossa rimane dunque al centro delle discussioni.

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© Calcionews24.com - Biafora: «Massara lascerà la Roma come Ranieri, Manna in pole per sostituirlo. Champions? Juve favorita ma Gasperini ci deve credere» – ESCLUSIVA

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