L’Inter ha presentato una nuova offerta per il calciatore, mentre l’allenatore dell’Atalanta valuta di sacrificare un altro giocatore per far spazio al francese. La Roma si trova a dover rispettare i limiti economici imposti dalla Uefa, che non prevedono deroghe, e si sta muovendo rapidamente per completare le operazioni di mercato prima della prossima stagione. La trattativa rimane aperta e in evoluzione, con le parti che cercano di trovare un accordo entro i termini stabiliti.

I paletti economici della Uefa non concedono deroghe e costringono la Roma a una vera e propria corsa contro il tempo in vista della prossima stagione. Entro il 30 giugno la dirigenza capitolina deve necessariamente registrare una serie di plusvalenze importanti per evitare pesanti conseguenze sul piano finanziario e scongiurare possibili ripercussioni anche in ottica europea. Una situazione di emergenza che l’ Inter sta monitorando con estrema attenzione da diverse settimane, intenzionata ad approfittare delle difficoltà di bilancio dei giallorossi per strappare a Gian Piero Gasperini uno dei pezzi pregiati della rosa. Il nome in cima alla... 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Il bivio finanziario della Roma infiamma il mercato: l’Inter ci riprova per Koné, ma Gasperini prova a salvare il francese sacrificando Soulé

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