Gasolio il prezzo torna sopra i 2 euro al litro
Il prezzo del gasolio supera nuovamente i 2 euro al litro. Questa variazione segue il settimo intervento sulle accise dei carburanti adottato dal Governo tramite un decreto. Il costo del carburante si mantiene sopra questa soglia da qualche giorno, dopo aver registrato variazioni nelle tariffe. La decisione di intervenire sulle accise ha influito direttamente sulle quotazioni del gasolio sul mercato.
Il gasolio torna sopra quota 2 euro al litro. È la conseguenza diretta del settimo intervento sulle accise dei carburanti messo in campo dal Governo con un decreto interministeriale firmato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e dal titolare dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin a partire dal 7 giugno e fino al 3 luglio. Lo sconto sul diesel si è infatti dimezzato, passando da 12,2 a 6,1 centesimi al litro, mentre quello sulla benzina è rimasto invariato. I dati rilevati dall’Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy fotografano il cambio di scenario: il prezzo medio self service sulla rete stradale è di 1,917 euro al litro per la benzina e di 2,004 euro per il gasolio. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
NONOSTANTE IL TAGLIO ALLE ACCISE IL PREZZO MEDIO DEL DIESEL TORNA SOPRA I 2 EURO | 24/03/2026
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Taglio accise dimezzato sul gasolio, il prezzo torna sopra i 2 euro al litroIl prezzo del gasolio supera i 2 euro al litro dopo il settimo intervento del governo sulle accise.
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#Carburanti, il gasolio torna sopra i 2 euro dopo la riduzione dello sconto sulle #accise. Il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,917 euro per la benzina e 2,004 euro al litro per il gasolio x.com
Lo sconto sul diesel è stato dimezzato, da 10 a 5 centesimi al litro, mentre quello sulla benzina è rimasto invariato. Com’era prevedibile, il prezzo del gasolio è tornato a salire. ? facebook
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