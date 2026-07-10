Roberta Petrelluzzi il braccio coperto a Un giorno in pretura non sfugge al pubblico

Roberta Petrelluzzi è tornata su Rai3 per un nuovo ciclo di puntate di Un giorno in pretura, ma mercoledì 8 luglio 2026, i fan del programma, oltre a discutere sui social sul cold case di Nada Cella, hanno parlato anche di un altro mistero, in questo caso legato alla conduttrice. Il braccio destro di Petrelluzzi infatti, era nascosto sotto una sorta di poncho e questo ha sollevato alcune ipotesi su un possibile infortunio. Nonostante sui social le siano state chieste delucidazioni sul braccio, Petrelluzzi non ha risposto ma si è limitata a rispondere a poche altre domande su altre questioni. Molti hanno ipotizzato che la conduttrice e giornalista 82enne si sia infortunata un braccio e sotto il poncho nascondesse un tutore di forma rettangolare, collocato in posizione rialzata. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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