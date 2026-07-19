Un ragazzo di 17 anni, proveniente dalla provincia di Potenza, è stato colpito alla testa con un tirapugni fuori da una discoteca di Gallipoli nella notte. L’aggressione è avvenuta dopo un diverbio con alcuni giovani all’interno del locale, poi sfociato nell’attacco all’esterno. Il giovane è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Un 17enne originario della provincia di Potenza in vacanza in Salento è stato aggredito violentemente la scorsa notte all’esterno di una nota discoteca di Gallipoli dopo un diverbio con un gruppo di giovani avventori che era cominciato all’interno del locale. La vittima è stata colpita all’addome e alla testa probabilmente con un tirapugni ed è ora in gravi condizioni ricoverato nell’ospedale vito Fazzi di Lecce. Soccorso dai sanitari del 118 intervenuti insieme ai carabinieri di pattuglia nei pressi della discoteca, il 17enne è stato trasportato in codice rosso nel Trauma Center dell’ospedale. Sull’accaduto indaga la polizia.... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Gallipoli: un 17enne colpito alla testa con tirapugni in discoteca, è grave

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