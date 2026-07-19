Gallipoli 17enne colpito alla testa con tirapugni in discoteca | è grave

Da tgcom24.mediaset.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo di 17 anni proveniente dalla provincia di Potenza è stato colpito alla testa con un tirapugni fuori da una discoteca di Gallipoli nella notte tra il 18 e il 19 luglio. L'aggressione si è verificata all'esterno del locale. Il giovane è stato portato in ospedale in condizioni gravi. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto.

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Un 17enne originario della provincia di Potenza in vacanza in Salento è stato aggredito violentemente nella notte fra il 18 e il 19 luglio all'esterno di una nota discoteca di Gallipoli. Le cause dell'aggressione sono ancora in fase di accertamento: secondo le prime indiscrezioni, dietro potrebbe nascondersi una lite nata all'interno del locale e poi proseguita fuori. La vittima sarebbe stata colpita all'addome e alla testa da gruppo di giovani probabilmente con un tirapugni ed è ora in gravi condizioni ricoverato nell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Soccorso dai sanitari del 118 intervenuti insieme ai carabinieri di pattuglia nei pressi della discoteca, il 17enne è stato trasportato in codice rosso nel Trauma Center del nosocomio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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