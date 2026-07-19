Gallipoli 17enne colpito alla testa con un tirapugni | è grave

Da quotidiano.net 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte a Gallipoli, un ragazzo di 17 anni proveniente dalla provincia di Potenza è stato colpito alla testa con un tirapugni all’esterno di una discoteca. L’aggressione è avvenuta subito dopo un diverbio avvenuto all’interno del locale tra il giovane e alcuni altri avventori. Il ragazzo è stato soccorso e trasportato in ospedale con ferite gravi. La polizia sta indagando sull’accaduto.

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Gallipoli, 19 luglio 2026 - Un 17enne originario della provincia di Potenza in vacanza in Salento è stato aggredito violentemente la scorsa notte all'esterno di una nota discoteca di Gallipoli dopo un diverbio con un gruppo di giovani avventori che era cominciato all'interno del locale. La vittima è stata colpita all'addome e alla testa probabilmente con un tirapugni ed è ora in gravi condizioni ricoverato nell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Soccorso dai sanitari del 118 intervenuti insieme ai carabinieri di pattuglia nei pressi della discoteca, il 17enne è stato trasportato in codice rosso nel Trauma Center dell'ospedale. Sull'accaduto indaga la polizia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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