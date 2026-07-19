Gallipoli 17enne colpito alla testa con un tirapugni | è grave
Nella notte a Gallipoli, un ragazzo di 17 anni proveniente dalla provincia di Potenza è stato colpito alla testa con un tirapugni all’esterno di una discoteca. L’aggressione è avvenuta subito dopo un diverbio avvenuto all’interno del locale tra il giovane e alcuni altri avventori. Il ragazzo è stato soccorso e trasportato in ospedale con ferite gravi. La polizia sta indagando sull’accaduto.
Gallipoli, 19 luglio 2026 - Un 17enne originario della provincia di Potenza in vacanza in Salento è stato aggredito violentemente la scorsa notte all'esterno di una nota discoteca di Gallipoli dopo un diverbio con un gruppo di giovani avventori che era cominciato all'interno del locale. La vittima è stata colpita all'addome e alla testa probabilmente con un tirapugni ed è ora in gravi condizioni ricoverato nell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Soccorso dai sanitari del 118 intervenuti insieme ai carabinieri di pattuglia nei pressi della discoteca, il 17enne è stato trasportato in codice rosso nel Trauma Center dell'ospedale. Sull'accaduto indaga la polizia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Temi più discussi: Gallipoli, 17enne colpito con tirapugni in testa davanti a discoteca; Gallipoli, 17enne colpito con tirapugni in testa davanti a discoteca; Violenze e rapine nella movida di Gallipoli, messa alla prova per quattro della baby gang; 17enne aggredito fuori da una discoteca di Gallipoli: è gravissimo al Vito Fazzi.
Violenta #aggressione all'uscita di una nota discoteca di #Gallipoli dopo una lite cominciata nel locale: un #17enne in vacanza è stato colpito alla testa e all'addome, probabilmente con un tirapugni. Grave, è ricoverato a Lecce. x.com
Gallipoli, 17enne colpito alla testa con tirapugni dopo una lite in discoteca: ricoverato in codice rosso, è grave facebook
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