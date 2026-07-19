Gallipoli 17enne colpito alla testa con un tirapugni | è grave

Notizia in breve

Nella notte a Gallipoli, un ragazzo di 17 anni proveniente dalla provincia di Potenza è stato colpito alla testa con un tirapugni all’esterno di una discoteca. L’aggressione è avvenuta subito dopo un diverbio avvenuto all’interno del locale tra il giovane e alcuni altri avventori. Il ragazzo è stato soccorso e trasportato in ospedale con ferite gravi. La polizia sta indagando sull’accaduto.