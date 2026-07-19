Gallipoli torna l' allarme malamovida | un ragazzo di 17 anni aggredito nei pressi di una discoteca e ferito alla testa È grave

Da lecce.corriere.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo di 17 anni è stato aggredito nei pressi di una discoteca a Gallipoli e ha riportato ferite alla testa. È stato trasportato in ospedale e la sua condizione è grave. La polizia ha avviato indagini per identificare gli aggressori. L’episodio ha riacceso le preoccupazioni per la sicurezza durante la movida estiva.

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Torna l'allarme malamovida a Gallipoli, dove un ragazzo di 17 anni, di Potenza, è stato aggredito nei pressi di una discoteca ed è rimasto gravemente ferito. Secondo accertato fino a questo momento, il 17enne è stato colpito con un tirapugni in varie parti del corpo e ha riportato lesioni gravi alla testa. L'allarme è scattato intorno alle 5 del mattino. Il 17enne è stato soccorso ed è stato trasportato all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato indagini per ricostruire la dinamica dell'aggressione. Probabilmente poco prima c'era stata una lite all'interno del locale. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

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