Un ragazzo di 17 anni è stato aggredito nei pressi di una discoteca a Gallipoli e ha riportato ferite alla testa. È stato trasportato in ospedale e la sua condizione è grave. La polizia ha avviato indagini per identificare gli aggressori. L’episodio ha riacceso le preoccupazioni per la sicurezza durante la movida estiva.

Torna l'allarme malamovida a Gallipoli, dove un ragazzo di 17 anni, di Potenza, è stato aggredito nei pressi di una discoteca ed è rimasto gravemente ferito. Secondo accertato fino a questo momento, il 17enne è stato colpito con un tirapugni in varie parti del corpo e ha riportato lesioni gravi alla testa. L'allarme è scattato intorno alle 5 del mattino. Il 17enne è stato soccorso ed è stato trasportato all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato indagini per ricostruire la dinamica dell'aggressione. Probabilmente poco prima c'era stata una lite all'interno del locale. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - Gallipoli, torna l'allarme malamovida: un ragazzo di 17 anni aggredito nei pressi di una discoteca e ferito alla testa. È grave

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