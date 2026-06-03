Nella notte tra il 1 e il 2 giugno, un’auto ha investito un gruppo di persone in strada davanti a una discoteca nel centro di Taormina. Il sindaco ha pubblicato un video in cui si vede il veicolo fare inversione di marcia e avvicinarsi a velocità sostenuta ai pedoni. La scena si è verificata dopo una lite all’interno del locale. Il sindaco ha definito la situazione come parte di un fenomeno di malamovida che rappresenta un’emergenza.

Tragedia sfiorata nella notte fra l’1 e il 2 giugno fuori dalla discoteca Ipanema di Taormina. A denunciarlo è il sindaco Cateno De Luca che ha postato su Facebook un video in cui si vede un’auto fare inversione di marcia e e dirigersi a velocità verso un gruppo di ragazzi che camminano in strada. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giornale La Voce (@giornalelavoce) “Le immagini di quanto accaduto nella notte a Taormina sono inquietanti e non possono lasciare indifferenti. Come sindaco e come genitore provo sconcerto per un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Chi ha compiuto quel gesto deve essere individuato e perseguito con la massima severità”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Auto sulla folla dopo una lite in discoteca, l’allarme del sindaco di Taormina: “La malamovida è un’emergenza nazionale” (video)

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