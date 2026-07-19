Gallipoli torna l' allarme malamovida | ragazzo di 17 anni aggredito nei pressi di una discoteca e ferito alla testa

Da lecce.corriere.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un ragazzo di 17 anni, proveniente da Potenza, è stato aggredito nei pressi di una discoteca a Gallipoli. Durante l’aggressione, ha riportato una ferita alla testa. L’incidente ha riacceso le preoccupazioni sulla sicurezza nella zona frequentata dalla movida notturna. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il giovane in ospedale per le cure del caso. Non sono stati resi noti dettagli sugli autori dell’aggressione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Torna l'allarme malamovida a Gallipoli, dove un ragazzo di 17 anni, di Potenza, è stato aggredito nei pressi di una discoteca ed è rimasto ferito. Secondo accertato, il 17enne è stato colpito con un tirapugni in varie parti del corpo e ha riportato lesioni gravi alla testa.  L'allarme è scattato intorno alle 5 del mattino. Il 17enne è stato soccorso ed è stato trasportato all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Qui, dopo una serie di accertamenti è stato dimesso: le sue condizioni, per fortuna, sono risultate meno gravi di quanto si era temuto in un primo momento. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il giovane uscendo... 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

gallipoli torna l allarme malamovida ragazzo di 17 anni aggredito nei pressi di una discoteca e ferito alla testa
© Lecce.corriere.it - Gallipoli, torna l'allarme malamovida: ragazzo di 17 anni aggredito nei pressi di una discoteca e ferito alla testa
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Gallipoli, torna l'allarme malamovida: un ragazzo di 17 anni aggredito nei pressi di una discoteca e ferito alla testa. È graveUn ragazzo di 17 anni è stato aggredito nei pressi di una discoteca a Gallipoli e ha riportato ferite alla testa.

Gallipoli, 17enne aggredito fuori da una discoteca: colpito alla testa e all’addome, è ricoverato in gravi condizioniUn ragazzo di 17 anni proveniente dalla provincia di Potenza è stato aggredito nella notte a Gallipoli, vicino a una discoteca.

Argomenti più discussi: Gallipoli, torna l'allarme malamovida: ragazzo di 17 anni aggredito nei pressi di una discoteca e ferito alla testa; Punta della Suina, furti nelle auto: così la domenica dei bagnanti diventa un incubo; Parcheggi insicuri e lidi mascherati, il prefetto richiama i sindaci di Gallipoli e Salve; Gallipoli, tragedia a Rivabella: turista tedesca muore in mare. Inutili i tentativi di rianimarla.

Gallipoli, torna l'allarme malamovida: un 17enne aggredito fuori da una discoteca e ferito alla testa. È graveÈ stato colpito con un tirapugni. Sul posto sono intervenute pattuglie dei carabinieri, che hanno avviato indagini per ricostruire quanto accaduto ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web