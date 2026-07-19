Gallipoli torna l' allarme malamovida | ragazzo di 17 anni aggredito nei pressi di una discoteca e ferito alla testa

Un ragazzo di 17 anni, proveniente da Potenza, è stato aggredito nei pressi di una discoteca a Gallipoli. Durante l’aggressione, ha riportato una ferita alla testa. L’incidente ha riacceso le preoccupazioni sulla sicurezza nella zona frequentata dalla movida notturna. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il giovane in ospedale per le cure del caso. Non sono stati resi noti dettagli sugli autori dell’aggressione.

Torna l'allarme malamovida a Gallipoli, dove un ragazzo di 17 anni, di Potenza, è stato aggredito nei pressi di una discoteca ed è rimasto ferito. Secondo accertato, il 17enne è stato colpito con un tirapugni in varie parti del corpo e ha riportato lesioni gravi alla testa. L'allarme è scattato intorno alle 5 del mattino. Il 17enne è stato soccorso ed è stato trasportato all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Qui, dopo una serie di accertamenti è stato dimesso: le sue condizioni, per fortuna, sono risultate meno gravi di quanto si era temuto in un primo momento. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il giovane uscendo... 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

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Gallipoli, torna l'allarme malamovida: un ragazzo di 17 anni aggredito nei pressi di una discoteca e ferito alla testa. È graveUn ragazzo di 17 anni è stato aggredito nei pressi di una discoteca a Gallipoli e ha riportato ferite alla testa.

Gallipoli, 17enne aggredito fuori da una discoteca: colpito alla testa e all’addome, è ricoverato in gravi condizioniUn ragazzo di 17 anni proveniente dalla provincia di Potenza è stato aggredito nella notte a Gallipoli, vicino a una discoteca.

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