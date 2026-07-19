Gallipoli 17enne aggredito fuori da una discoteca | colpito alla testa e all’addome è ricoverato in gravi condizioni
Un ragazzo di 17 anni proveniente dalla provincia di Potenza è stato aggredito nella notte a Gallipoli, vicino a una discoteca. È stato colpito alla testa e all’addome e si trova in condizioni gravi. La polizia sta indagando sull’accaduto. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo ai responsabili o alle motivazioni dell’aggressione. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.
Un ragazzo di17 anni originario della provincia di Potenzaè stato vittima di una violenta aggressione nella notte aGallipoli, in provincia di Lecce, nei pressi di una nota discoteca della zona. Il giovane, che si trovava in Salento per trascorrere un periodo di vacanza, è stato soccorso dopo essere rimastoferitoal termine di una lite con alcuni coetanei. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il diverbio sarebbe iniziato all’interno del locale e sarebbe poi degenerato all’esterno, dove il 17enne sarebbe stato raggiunto dadiversi colpi.Il ragazzo avrebbe riportato ferite soprattutto alla testa e all’addome, probabilmente provocate anche dall’utilizzo di un oggetto contundente, forse untirapugni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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Notte di violenza a Gallipoli: un 17enne in vacanza è stato aggredito con un tirapugni ed è ora grave all'ospedale di Lecce. Le indagini sono in corso. #Cronaca #Gallipoli Leggi l'articolo completo: https://ozanews.it/cronaca/gallipoli-17enne-aggredito-disc facebook
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