Gallipoli 17enne aggredito fuori da una discoteca | colpito alla testa e all’addome è ricoverato in gravi condizioni

Da ildifforme.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un ragazzo di 17 anni proveniente dalla provincia di Potenza è stato aggredito nella notte a Gallipoli, vicino a una discoteca. È stato colpito alla testa e all’addome e si trova in condizioni gravi. La polizia sta indagando sull’accaduto. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo ai responsabili o alle motivazioni dell’aggressione. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un ragazzo di17 anni originario della provincia di Potenzaè stato vittima di una violenta aggressione nella notte aGallipoli, in provincia di Lecce, nei pressi di una nota discoteca della zona. Il giovane, che si trovava in Salento per trascorrere un periodo di vacanza, è stato soccorso dopo essere rimastoferitoal termine di una lite con alcuni coetanei. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il diverbio sarebbe iniziato all’interno del locale e sarebbe poi degenerato all’esterno, dove il 17enne sarebbe stato raggiunto dadiversi colpi.Il ragazzo avrebbe riportato ferite soprattutto alla testa e all’addome, probabilmente provocate anche dall’utilizzo di un oggetto contundente, forse untirapugni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

gallipoli 17enne aggredito fuori da una discoteca colpito alla testa e all8217addome 232 ricoverato in gravi condizioni
© Ildifforme.it - Gallipoli, 17enne aggredito fuori da una discoteca: colpito alla testa e all’addome, è ricoverato in gravi condizioni
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Gallipoli, 17enne colpito alla testa con tirapugni in discoteca: è graveUn ragazzo di 17 anni proveniente dalla provincia di Potenza è stato colpito alla testa con un tirapugni fuori da una discoteca di Gallipoli nella...

Gallipoli: un 17enne colpito alla testa con tirapugni in discoteca, è graveUn ragazzo di 17 anni, proveniente dalla provincia di Potenza, è stato colpito alla testa con un tirapugni fuori da una discoteca di Gallipoli nella...

Argomenti più discussi: Gallipoli, 17enne colpito con tirapugni in testa davanti a discoteca; 17enne aggredito fuori da una discoteca di Gallipoli: è gravissimo al Vito Fazzi.

gallipoli 17enne aggredito fuori17enne aggredito con tirapugni fuori da discoteca a Gallipoli, ricoverato in codice rossoUn ragazzo di 17 anni originario di Potenza è stato colpito con un tirapugni durante un'aggressione davanti a una discoteca di Gallipoli e trasportato in ospedale in condizioni gravi. emmepress.com

gallipoli 17enne aggredito fuoriRagazzo di 17 anni colpito alla testa con tirapugni fuori da discoteca a Gallipoli: graveLeggi su Sky TG24 l'articolo Ragazzo di 17 anni colpito alla testa con tirapugni fuori da discoteca a Gallipoli: grave ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web