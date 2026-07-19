Gallipoli 17enne aggredito fuori da una discoteca | colpito alla testa e all’addome è ricoverato in gravi condizioni

Notizia in breve

Un ragazzo di 17 anni proveniente dalla provincia di Potenza è stato aggredito nella notte a Gallipoli, vicino a una discoteca. È stato colpito alla testa e all’addome e si trova in condizioni gravi. La polizia sta indagando sull’accaduto. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo ai responsabili o alle motivazioni dell’aggressione. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.