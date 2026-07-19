A Gallipoli si sono verificati due scontri violenti nella notte, entrambi con feriti tra i giovani. La prima lite si è conclusa con un giovane ferito, mentre circa un'ora dopo un altro episodio ha coinvolto un altro giovane. Non sono stati forniti dettagli sugli eventuali arresti o sulle cause degli scontri. Nessuna delle vittime ha riportato ferite gravi. La polizia ha avviato indagini per chiarire le dinamiche dei fatti.

Notte di violenza a Gallipoli. Due le liti con feriti, registrate a distanza di circa un'ora l'una dall'altra. L'episodio più grave si è verificato a Baia Verde, dove un ragazzo di 17 anni, originario della Basilicata, è stato aggredito al termine di un litigio scoppiato prima all'interno di una discoteca e poi proseguito all'esterno. Un secondo episodio si è invece registrato nella zona di Lido Conchiglie, dove è rimasto ferito in modo lieve un turista palermitano. Il diciassettenne, originario della provincia di Potenza, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito in via precauzionale in codice rosso al Trauma Center dell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Gallipoli, notte di violenza: due liti e due giovani feriti

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