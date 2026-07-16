Liti e botte nella notte | feriti tre giovani

Nella notte a Scandiano, tre giovani sono rimasti feriti dopo due aggressioni avvenute in strada. I soccorsi sono intervenuti martedì per le ferite provocate durante gli scontri. Le vittime sono due uomini e una donna, tutte coinvolte nelle aggressioni. Non sono stati forniti dettagli sulle cause degli incidenti o sulle eventuali responsabilità. La polizia ha avviato accertamenti per chiarire quanto accaduto.

Soccorsi mobilitati martedì notte a Scandiano per due aggressioni in strada in cui sono rimasti coinvolti tre giovani. Si tratta di due uomini e una donna. L’episodio è avvenuto nella zona di viale della Repubblica. L’allarme è scattato verso le 2,30. Si è verificata una lite tra due uomini, entrambi di 22 anni. Sono stati poi portati all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio. Sul posto sono prontamente intervenuti gli operatori inviati velocemente dal 118. I giovani, dopo i primi soccorsi ricevuti sul luogo, sono stati in seguito accompagnati in ambulanza in ospedale dove sono poi proseguiti i controlli e le cure del caso da parte del personale sanitario del nosocomio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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