Notte di violenza due feriti Rissa in piazza a Lerici

Da lanazione.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte a Lerici si è scatenata una rissa tra due gruppi in piazza, provocando il ferimento di due persone. La lite è scoppiata poco dopo mezzanotte, coinvolgendo diverse persone che si sono affrontate con calci e pugni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno fermato alcuni dei partecipanti. Le due persone ferite sono state portate in ospedale per le cure del caso.

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La notte era ancora troppo piccola per andare a dormire. E così le due fazioni che si sono casualmente incrociate in piazza Garibaldi a Lerici dopo essersi offese a distanza hanno iniziato a lanciarsi bottiglie e lattine fino a quando lo scontro fisico è diventato una conseguenza del clima surriscaldato. Il bilancio della rissa che ha visto coinvolte diverse persone è di due persone che sono state trasportate al pronto soccorso dell’ ospedale Sant’Andrea della Spezia. Per uno dei due feriti la situazione è parsa decisamente più seria. Le botte incassate gli hanno infatti provocato la frattura del setto nasale. I testimoni della rissa hanno descritto una situazione paradossale, soprattutto perchè a dare il via allo scontro sarebbero stati i due feriti.🔗 Leggi su Lanazione.it

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