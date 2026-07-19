Un ragazzo di 17 anni è stato aggredito con un tirapugni fuori da una discoteca a Gallipoli e si trova in condizioni gravi all’ospedale di Lecce. L’aggressione è avvenuta dopo una lite, e ora sono in corso indagini per identificare gli aggressori. La polizia sta esaminando le telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze. Nessuna persona è stata ancora fermata.

Un ragazzo di 17 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Lecce per le conseguenze di un’aggressione subita fuori da una discoteca a Gallipoli. La lite sarebbe scoppiata prima all’interno del locale, per poi proseguire all’esterno, dove il minorenne sarebbe stato pestato da un gruppo di quattro ragazzi e colpito in più parti del colpo anche con l’uso di un tirapugni. La lite a Gallipoli L’allarme sarebbe scattato intorno alle 5 della mattina di domenica 19 luglio. Secondo quanto ricostruito dalla stampa locale, la prima rissa si sarebbe verificata all’interno della discoteca di Gallipoli intorno alle 3.30, ma sarebbe stata inizialmente sedata. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Aggredito a Gallipoli col tirapugni fuori dalla discoteca dopo una lite, 17enne grave: caccia agli aggressori

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