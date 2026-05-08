Supplica alla Madonna di Pompei

In Italia, molte persone si rivolgono alla Madonna di Pompei con preghiere e suppliche. La supplica, dedicata all'augusta Regina delle Vittorie, è un momento di devozione che si ripete nel tempo. La preghiera si rivolge alla figura della Madonna come sovrana del cielo e della terra, e viene recitata con intenzioni di protezione e speranza. Questo rito rappresenta un elemento importante per i fedeli che si affidano alla loro fede.

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O Augusta Regina delle Vittorie, o Sovrana del Cielo e della Terra, al cui nome si rallegrano i cieli e tremano gli abissi, o Regina gloriosa del Rosario, noi devoti figli tuoi, raccolti nel tuo Tempio di Pompei, in questo giorno solenne, effondiamo gli affetti del nostro cuore e con confidenza di figli ti esprimiamo le nostre miserie. Dal Trono di clemenza, dove siedi Regina, volgi, o Maria, il tuo sguardo pietoso su di noi, sulle nostre famiglie, sull’Italia, sull’Europa, sul mondo. Ti prenda compassione degli affanni e dei travagli che amareggiano la nostra vita. Vedi, o Madre, quanti pericoli nell’anima e nel corpo, quante calamità ed afflizioni ci costringono.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Supplica alla Madonna di Pompei Rosario e supplica alla Madonna di Pompei Notizie correlate Leggi anche: Supplica alla Madonna del Rosario di Pompei: si recita oggi 8 maggio Leggi anche: Supplica alla Madonna di Pompei con Papa Leone: il testo integrale della preghiera Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Papa a Pompei. Don Sorrentino: La Supplica una preghiera attualissima capace ancora di commuovere i cuori dei fedeli; Tra preghiere e ultimi ritocchi, l'attesa di Pompei per la visita di Leone XIV; Papa Leone, su Tv2000 in diretta la visita a Pompei e Napoli; Supplica alla Madonna di Pompei 8 maggio 2026: il testo. Testo integrale Supplica alla Madonna di Pompei: cos’è | Preghiera San Bartolo Longo alla Regina del RosarioCos'è la Supplica alla Madonna di Pompei: storia e testo integrale della preghiera composta dal Santo Bartolo Longo per la Vergine del Rosario ... ilsussidiario.net Supplica alla Madonna di Pompei: storia, significato e testo integraleScopri la storia e il significato della Supplica alla Madonna di Pompei, scritta da Bartolo Longo, con il testo integrale della celebre preghiera mariana ... interris.it Che si dice a Ginosa by Piazzanews. . SUPPLICA ALLA MADONNA DI POMPEI Oggi condividiamo con la nostra comunità un momento di fede e devozione particolarmente sentito: la Supplica alla Madonna di Pompei, proposta attraverso un audio-vi - facebook.com facebook Il #santo dell' #8maggio: Madonna del Rosario di Pompei. La storia della Madonna del Rosario di Pompei è legata al Beato Bartolo Longo, che promosse la costruzione del santuario e la diffusione del culto del Rosario. x.com