Supplica alla Madonna del Rosario di Pompei | si recita oggi 8 maggio

Oggi, 8 maggio, si celebra la Supplica alla Madonna del Rosario di Pompei, una preghiera scritta dal Beato Bartolo Longo in un momento importante. La supplica viene recitata in tutta Italia, come segno di devozione e richiesta di protezione. La preghiera è considerata un momento di unione tra i fedeli e la figura della Madonna, con l’intento di portare conforto e serenità.

L’8 maggio è il giorno della Supplica alla Regina di Pompei. Scritta dal Beato Bartolo Longo in un momento cruciale della storia, questa preghiera resta la “catena dolce” che ci rannoda a Dio, portando guarigione e pace ai cuori. Scritta nel 1883, la Supplica alla Madonna di Pompei nacque in un contesto storico carico di significato: ricorrevano infatti il centenario della nascita di Lutero e quello della vittoria cristiana a Vienna. In un’epoca di profonde divisioni, Longo intuì che solo il Rosario poteva essere la via maestra per ritornare a Dio e rinsaldare le radici della fede. Oggi, l’8 maggio, questa preghiera non è solo un rito, ma un grido corale di speranza che attraversa i secoli per ricordarci che, sotto il manto di Maria, ogni ferita può essere sanata.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Supplica alla Madonna del Rosario di Pompei: si recita oggi 8 maggio Supplica alla MADONNA DI POMPEI con Fra' Stefano Bordignon. Notizie correlate Leggi anche: Maggio mariano a Pompei: preghiere e supplica con il Papa, programma e dettagli. Supplica alla Madonna della Medaglia Miracolosa: da recitare il 27 di ogni meseLa supplica alla Madonna della Medaglia Miracolosa si recita il 27 novembre, giorno dell’anniversario della terza e più importante apparizione a Rue... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Papa a Pompei. Don Sorrentino: La Supplica una preghiera attualissima capace ancora di commuovere i cuori dei fedeli; Maggio dedicato alla Madonna, preghiere e Supplica con il Papa a Pompei: il programma; Leone XIV pellegrino a Pompei nel giorno dedicato alla Madonna del Rosario; L'arcivescovo di Pompei: dono speciale celebrare con il Papa il primo anno di pontificato. Leone XIV pellegrino a Pompei nel giorno dedicato alla Madonna del RosarioLeone XIV sarà a Pompei l’8 maggio per la Supplica alla Madonna del Rosario, nel segno della devozione di San Bartolo Longo ... interris.it Col rosario ai piedi di MariaRicorre questo venerdì 8 maggio la festa della Madonna del Santo Rosario di Pompei. Coincidenza ha voluto che un anno fa l’elezione di papa Leone XIV avvenisse proprio in questa data, nelle ore pomeri ... agensir.it In attesa della solenne festa della Madonna del Rosario, a L'ora solare la testimonianza di Suor Maria Bartola De Seta, suora Domenicana delle Figlie del Santo Rosario di Pompei: "Da piccola sognavo di diventare suora e insegnante. Due strade che allora - facebook.com facebook