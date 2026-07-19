Durante il G8 di Genova, l’ex pubblico ministero Zucca ha affermato che la copertura sulla vicenda della scuola Diaz non è mai stata chiarita. Ha sottolineato come funzionari di alto livello e una catena di comando ancora in carica siano coinvolti in questa operazione di copertura, che ha portato a domande rimaste senza risposta. Zucca ha anche commentato come, oggi, il diritto di manifestare sia più fragile rispetto al passato.

“Perché non si parla apertamente della tortura alla scuola Diaz? Non solo perché in questa gigantesca operazione di copertura sono coinvolti anche funzionari apicali e una catena di comando rimasta al potere, ma perché si aprirebbero domande ancora irrisolte”. Enrico Zucca, in pensione dall’inizio di luglio dopo essere stato procuratore generale di Genova e, prima ancora, pubblico ministero dell’inchiesta sulla Diaz, parte da quello che considera il nodo rimasto fuori dalla rassicurante metafora delle “ mele marce ” utilizzata per spiegare le violenze contro i manifestanti durante il G8 del 2001. “Le forze ordinarie di polizia si mostrarono... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - G8 di Genova – L’ex pm Zucca: “Sulla Diaz una copertura mai chiarita, oggi il diritto a manifestare è più fragile”

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