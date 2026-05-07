Durante un soggiorno a Torino, ho avvertito una scossa di terremoto. Sono rimasto colpito dal paesaggio devastato che ho visto in seguito. In un ricordo legato al calcio, si parla di Dino Zoff, figura chiave del nostro sport. Il terremoto del Friuli del 1976, che ha causato numerosi danni e distruzioni, rimane impresso nella memoria anche oggi.

Nel ricordo di Dino Zoff, una delle figure più importanti della storia del nostro sport, simbolo e icona di un calcio diverso, il tempo non attenua le immagini del terremoto del Friuli del 1976. Le rende forse più nitide, più essenziali, come certe fotografie che restano impresse nella memoria. A cinquant'anni da quella tragedia, il suo racconto conserva il tono sobrio che lo ha sempre contraddistinto, dentro e fuori dal campo. "Ero a Torino", ricorda l'allora portiere della Juventus, una vita da calciatore in bianconero e una esperienza importante nella Lazio come allenatore e presidente fino alla scelta di rimanere a vivere a Roma. "Andai in Friuli soltanto qualche tempo dopo e mi trovai di fronte quel tragico paesaggio che non potrò mai dimenticare".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Ero a Torino e sentii la scossa. Non potrò mai dimenticare il tragico paesaggio che trovai"

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