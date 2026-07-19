Una donna di 54 anni è stata derubata durante un aperitivo in via Marconi, quando una coppia le ha portato via lo zaino. Dentro c’era tutto ciò che aveva, ma nessuno dei presenti si è mosso per aiutarla. La vittima ha commentato che, oltre al furto, le è rimasta impressa l’indifferenza degli altri presenti. La coppia è fuggita con il bottino, lasciando la donna sola e senza protezione.

Più del furto è stata la " complicità dell’indifferenza " a rendere lo scippo della borsa un "vero incubo", mentre la vittima, una 54enne bolognese, si trovava al bar della Repubblica di via Marconi. Tutto è successo lo scorso giovedì, quando la donna era seduta ai tavolini del bar per un aperitivo prima di pranzo. Alle 12 circa, in pieno giorno, accanto alla 54enne e ai propri colleghi e amici stava seduta una coppia: un uomo e una donna di origine sudamericana. Dall’altro lato "un bolognese sulla cinquantina stava facendo colazione", riavvolge il nastro la stessa 54enne. È stato poi quando la donna si è alzata dal tavolo per andare a pagare la propria consumazione che, all’improvviso, la coppia di sudamericani ha afferrato lo zaino che la 54enne aveva un attimo lasciato sulla sedia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Furto all’aperitivo in via Marconi, coppia fugge via con uno zaino: "Dentro c’era la mia vita, nessuno ha mosso un dito"

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