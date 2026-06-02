Aggredito picchiato e rapinato in Darsena | Nessuno ha mosso un dito

Due giorni fa, alle 1 di notte, un uomo di 37 anni è stato aggredito, picchiato e rapinato mentre accompagnava due amiche verso l’auto nei pressi della Darsena. Secondo quanto riferito, nessuno avrebbe assistito o intervenuto durante l’aggressione. L’uomo, giornalista residente a Milano, è stato colpito e derubato senza che ci fosse un intervento da parte delle persone presenti in zona. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Era l'una di notte di due giorni fa quando Marco Vassallo, 37 anni, giornalista, originario di Avellino e residente a Milano, stava accompagnando due amiche verso l'auto parcheggiata nei pressi della Darsena. Una passeggiata ordinaria, in un'area centrale della città. È finita al pronto soccorso. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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