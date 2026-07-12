Pensavo che la mia pancia non potesse ospitare altro se non del cibo da rimettere Mia figlia ha trovato un terremoto dentro di me e ha iniziato ad aiutarmi da dentro | così Ambra Angiolini

Ambra Angiolini ha raccontato di aver avvertito una sensazione di terremoto interno, che ha attribuito alla presenza della sua figlia. Ha riferito che, inizialmente, pensava che la sua pancia potesse contenere solo cibo da rigettare, ma poi ha descritto come la figlia abbia iniziato ad aiutare da dentro. La sua intervista fa parte della serie “Stories” su Sky TG24, dedicata a personaggi dello spettacolo.

Ambra Angiolini è la protagonista della nuova puntata di “Stories”, il ciclo di interviste dedicate ai grandi nomi dello spettacolo, in onda su Sky TG24. L’attrice si mette a nudo e si racconta in “Ambra Angiolini – Amarsi un po’ “, un ritratto intimo e autentico che andrà in onda lunedì 13 luglio alle 21 su Sky TG24 e sabato 18 luglio alle 12.30 su Sky Arte. Il programma sarà inoltre disponibile in qualsiasi momento sulla piattaforma on demand.. Nel corso dell’intervista le riflessioni sul modo in cui si affrontano le ferite della vita: “Non si rimettono a posto: si lasciano così e ci si costruisce sopra, restando sé stessi anche quando si va in pezzi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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