La madre di Riccardo Branchini ha pubblicato un nuovo appello sui social, chiedendo di svuotare la diga entro ottobre. Riccardo è scomparso da 21 mesi e la donna sollecita l’attenzione sulla questione. Non sono state fornite ulteriori dettagli riguardo alle motivazioni o alle circostanze specifiche dell’appello. La richiesta si concentra sulla necessità di agire entro una data precisa.

ACQUALAGNA «Sono passati 21 mesi da quando mio figlio, Riccardo Branchini, è scomparso – scrive mamma Federica nel suo nuovo appello lanciato via social -. Da quel giorno, ogni mattina mi sveglio con un solo pensiero: continuare a cercarlo. Lo faccio con chi sceglie di camminare accanto a me, con le mie sorelle, e tante volte da sola. Perché una madre non smette mai di cercare il proprio figlio. Mai. In questi lunghi mesi ho incontrato persone che hanno saputo guardare oltre una notizia, oltre un fascicolo, oltre il tempo che passa. A loro sento il bisogno di dire grazie». I ringraziamenti «Grazie alla Procura di Urbino per il lavoro e gli approfondimenti svolti - sottolinea Federica Pambianchi -. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Furlo, nuovo appello della mamma di Riccardo Branchini, scomparso da 21 mesi: «Svuotate la diga a ottobre»

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Riccardo scomparso: «Bastano pochi giorni in più per svuotare la diga del Furlo»

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