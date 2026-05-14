Riccardo Branchini la diga del Furlo non sarà svuotata per tutelare i pesci La mamma del ragazzo scomparso | Ripensateci

La diga del Furlo non sarà svuotata come previsto, in quanto si è deciso di non procedere con l’operazione per tutelare i pesci presenti nel bacino. La notizia arriva dopo che la madre di un ragazzo scomparso ha chiesto di riconsiderare la decisione. Fino a ora, non era stata comunicata una data precisa per l’avvio dello svuotamento, che avrebbe dovuto iniziare già dalla prossima settimana.

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ACQUALAGNA Non c'era ancora una data ufficiale, ma lo svuotamento della diga del Furlo sarebbe dovuto iniziare la prossima settimana. Un'operazione che avrebbe consentito di riprendere le ricerche di Riccardo Branchini, il 20enne di Furlo di Acqualagna, scomparso la notte del 12 ottobre 2024. Ma ora si è bloccato tutto. Un colpo di scena, maturato nell'ultima Conferenza dei servizi, che ha visto la Provincia di Pesaro-Urbino bocciare le nuove modalità di svuotamento avanzate dal gestore Enel Green Power. Leggi qui --> Riccardo scomparso da un anno e mezzo: ok anche della Regione, la diga del Furlo sarà svuotata. Accolta la...🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Riccardo Branchini, la diga del Furlo non sarà svuotata (per tutelare i pesci). La mamma del ragazzo scomparso: «Ripensateci» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Riccardo Branchini scomparso ad Acqualagna, arriva l’ok della Regione Marche: la diga del Furlo sarà svuotata Leggi anche: Il mistero del Furlo. La diga sarà svuotata: "Troverò Riccardo" Temi più discussi: Riccardo Branchini, stop dalla Provincia per lo svaso della Diga del Furlo. La famiglia: Decisione incomprensibile; Ricerche di Riccardo Branchini, stop allo svuotamento dell’invaso del Furlo. L’ira della mamma: I pesci sono più importanti di mio figlio?; Diga del Furlo, frena lo svaso per Riccardo Branchini: Non realizzabile alle condizioni attuali; Ricerche Riccardo Branchini, l'invaso del Furlo non sarà svuotato. Riccardo Branchini, la diga del Furlo non sarà svuotata (per tutelare i pesci), la mamma del ragazzo scomparso: «Ripensateci»ACQUALAGNA Non c'era ancora una data ufficiale, ma lo svuotamento della diga del Furlo sarebbe dovuto iniziare la prossima settimana. msn.com Ricerche Riccardo Branchini, l'invaso del Furlo non sarà svuotatoDopo l'autorizzazione della Regione, arrivata a fine aprile, era atteso a giorni lo svuotamento dell'invaso della diga del Furlo per permettere ulteriori ricerche di Riccardo Branchini, il 19enne ... rainews.it