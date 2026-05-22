Da inizio 2024, Riccardo Branchini è scomparso senza lasciare tracce, attirando l'attenzione con una lettera scritta dalla madre, in cui si descrive come si sentisse già morto dentro da tempo. La donna ha reso pubblica la comunicazione, descrivendo il suo stato di sofferenza e il senso di perdita. Intanto, domani si svolgerà un flash mob presso la diga del Furlo, con l’obiettivo di svuotarla e sensibilizzare sull’accaduto.

ACQUALAGNA «Sappiate che dentro ero già morto da tempo e oggi ciò che è scomparso è solo l'involucro esterno ormai schiacciato dal peso della vita, delle paure, ansie, paranoie e per la mancanza di speranza». Seduta sulla riva del Furlo, un luogo dal forte valore simbolico, Federica Pambianchi legge la lettera scritta dal figlio Riccardo Branchini. I contenuti della missiva sono stati resi pubblici dalla mamma del 20enne, mercoledì sera nel corso della trasmissione "Chi l'ha Visto" condotta da Federica Sciarelli. La notizia della lettera era stata divulgata un mese dopo la scomparsa di Branchini, avvenuta il 12 ottobre 2024. La... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Riccardo Branchini scomparso dal 2024, la mamma legge la lettera choc: «Ero già morto dentro da tempo». Domani flash mob alla diga del Furlo per svuotarla

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RICCARDO SCOMPARSO DA UN ANNO E MEZZO: LA DIGA DEL FURLO SARÀ SVUOTATA.ACCOLTA LA RICHIESTA DI MAMMA

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