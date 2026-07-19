Una fuga di cloro si è verificata in una piscina di Mentana, vicino Roma, causando l’intossicazione di otto persone. Tra loro, un bambino di 5 anni è stato portato in codice rosso in ospedale. Nessuna altra informazione sui danni o sulle cause dell’incidente è stata comunicata.

Nuovo incidente in una piscina, questa volta in un circolo sportivo a Mentana, alle porte di Roma. Una fuga di cloro ha intossicato otto bagnanti tra cui un bambino di 5 anni trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea di Roma. Tra gli intossicati, tutti trasferiti in codice giallo in altri ospedali, anche altri quattro bambini tra i 10 e i 15 anni. Nel primo pomeriggio, attorno alle 15.30, i bagnanti hanno cominciato ad avvertire malori in particolare, riporta Repubblica, bruciore agli occhi e alla gola, tosse e fiato corto: quando i vigili del fuoco sono arrivati hanno rilevato un’alta esalazione di cloro. Il circolo, dove in quel momento si trovavano circa 50 persone, è stato evacuato e chiuso temporaneamente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Fuga di cloro in una piscina vicino Roma, 8 intossicati: un bimbo di 5 anni in codice rosso in ospedale

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