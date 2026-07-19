Un uomo, con una giacca scamosciata marrone, è stato ucciso con un colpo alla nuca da un uomo armato di mitraglietta Skorpion con silenziatore. I fotografi presenti erano consapevoli che si trattava di un omicidio organizzato. La Federazione dei giornalisti ha chiesto il ritiro del premio World Press Photo 1993 assegnato a Bojan Stojanovi.

In mano una mitraglietta Skorpion con un silenziatore, davanti a lui un uomo, giacca scamosciata marrone, la testa incassata nelle spalle. Poi il colpo alla nuca. Nel 1993 questa sequenza di foto presentata dal fotografo serbo Bojan Stojanovi? è stata premiata con il World Press Photo nella categoria Spot. Ma oggi, a 33 anni di distanza, una lunga inchiesta della giornalista croata Barbara Matej?i? ha fornito la risposta a dei dubbi che da sempre caratterizzano queste immagini: gli unici reporter che sono riusciti a immortalare un’esecuzione nella guerra della ex Jugoslavia, Stojanovi? e il suo collega Srdžan Petrovi?, erano stati avvertiti che quello al quale avrebbero assistito sarebbe stato un omicidio in favore di camera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Fu un omicidio organizzato e i fotografi lo sapevano”: la Federazione dei giornalisti chiede il ritiro del World Press Photo 1993 a Bojan Stojanovi?

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