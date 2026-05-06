Le foto più belle dal mondo a Palazzo Esposizioni con il World Press Photo 2026

A Palazzo Esposizioni si apre la mostra World Press Photo 2026, presentando alcune delle immagini più significative scattate nel corso dell’ultimo anno. Tra le fotografie in esposizione ci sono quella di un’agente di polizia che si appoggia al cofano di un’auto di servizio, visibilmente scossa, e un’altra che ritrae un uomo che urla mentre il fuoco avvolge la sua abitazione a Tai Po. Le immagini testimoniano eventi di cronaca e situazioni di emergenza da diverse parti del mondo.

Un'agente di polizia, sconvolta, si poggia sul cofano di un’auto di servizio dopo un attentato. A Tai Po un uomo urla mentre le fiamme avvolgono la sua casa. Nelle Filippine una coppia celebra il matrimonio durante un alluvione.Dal 7 maggio al 29 giugno 2026, Palazzo Esposizioni presenta in.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate World Press Photo Exhibition 2026, da domani a Palazzo delle Esposizioni: l’umanità che resiste, nonostante tutto, in quarantadue scattiDa domani, 7 maggio, fino al 29 giugno 2026, Palazzo Esposizioni Roma ospiterà la mostra World Press Photo 2026, promossa dall’Assessorato alla... World Press Photo 2026: gli scatti che svelano le ferite del mondo?? Cosa sapere Il World Press Photo 2026 premia gli scatti di Luis e Tyrone Siu a New York. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Roma eventi weekend. Momix al teatro Olimpico, Romasuona a Palazzo Esposizioni, cosa fare il primo maggio e tanto altro; 5 grandi mostre da non perdere nel mese di maggio a Milano; Le foto dell’anno in mostra a Roma; Fotografia, video e installazione: cinque mostre in Italia. ROMASUONA: apre domani la mega-mostra a Palazzo EsposizioniRoma negli anni 70 era davvero città aperta. Più che ai turisti, aperta agli artisti, ai creativi, ai collettivi, ai tiratardi curiosi, agli sperimentatori spericolati. In sintesi: ai giovani. Si eran ... rockol.it Dal 7 maggio al 25 giugno torna a Palazzo @Esposizioni Cinemente, la rassegna che unisce psicoanalisi e cinema! Ogni proiezione è seguita da un confronto tra registi, psicoanalisti e pubblico. Ingresso libero con possibilità di prenotazione shorturl.at/trwk8 x.com Emergency porta a Roma due incontri su guerra e informazione: a Palazzo Esposizioni il ciclo «In che mondo viviamo» https://www.lacapitale.it/articolo/emergency-porta-a-roma-due-incontri-su-guerra-e-informazione-a-palazzo-esposizioni-il-ciclo-in-che - facebook.com facebook