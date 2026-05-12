’World Press Photo Exhibition’ Al Ducale le immagini iconiche

Al Ducale si tiene la mostra ‘World Press Photo Exhibition’, dove sono esposte alcune delle immagini più iconiche della fotografia contemporanea. Le fotografie presentano scene che testimoniano eventi e momenti significativi, diventando un patrimonio visivo da conservare nel tempo. La mostra si propone di offrire ai visitatori uno sguardo diretto su storie che hanno lasciato un segno nel fotogiornalismo.

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Immagini che raccontano più delle parole. Un clic da consegnare a futura memoria come testimonianza di eventi e momenti che hanno segnato la storia della fotografie e in particolare del fotogiornalismo. Torna a Palazzo Ducale a Genova dal 25 settembre la World Press Photo Exhibition, prestigiosa mostra internazionale di fotografia documentaria. Negli spazi della Loggia degli Abbati saranno esposte immagini selezionate da una giuria indipendente scattate dai migliori reporter in ogni angolo del mondo e pubblicate dalle più importanti testate internazionali. Nell’insieme offrono uno sguardo su alcuni fra i più urgenti temi d’attualità: dai conflitti bellici alla crisi climatica.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’World Press Photo Exhibition’. Al Ducale le immagini iconiche ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate World Press Photo Exhibition 2026, da domani a Palazzo delle Esposizioni: l’umanità che resiste, nonostante tutto, in quarantadue scattiDa domani, 7 maggio, fino al 29 giugno 2026, Palazzo Esposizioni Roma ospiterà la mostra World Press Photo 2026, promossa dall’Assessorato alla... World Press Photo 2026: l’italiana che racconta le donne del MaroccoLa tensione artistica del fotogiornalismo si sposta su un palcoscenico internazionale di altissimo prestigio, dove una giovane talento italiana è... Argomenti più discussi: World Press Photo 2026; Le foto più belle dal mondo a Palazzo Esposizioni con il World Press Photo 2026; World Press Photo 2026 al Palazzo delle Esposizioni di Roma; Sito Istituzionale | World Press Photo 2026, al via la 69^ edizione. Fino al 29 giugno Palazzo @Esposizioni ospita la @WorldPressPhoto Exhibition:le migliori fotografie documentarie dell’anno,selezionate dal contest internazionale che dal 1955 contribuisce a costruire la storia del giornalismo visivo. shorturl.at/QrfzX ©Cha x.com World Press Photo Exhibition 2026, da domani a Palazzo delle Esposizioni: l’umanità che resiste, nonostante tutto, in quarantadue scattiDa domani, 7 maggio, fino al 29 giugno 2026, Palazzo Esposizioni Roma ospiterà la ... msn.com