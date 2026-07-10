Una mostra con un grandissimo cuore pulsante e tante anime da trovare e scoprire. «Queen the last tour» è il titolo di una mostra che è un viaggio fotografico in quello che sarebbe diventato, purtroppo, l’ultimo tour della band inglese con Freddie Mercury, ospitata dal 10 luglio fino all’11 ottobre al Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna. Immagini scattate dall’artista svedese Torleif Svensson, scelto dalla band e dal management come fotografo ufficiale della tournée. Una posizione che permise a Svensson di immortalare i Queen sul palco e dietro le quinte, catturando l’energia del gruppo ma anche i momenti più intimi. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Queen, l'ultimo tour in mostra a Bologna: «Tra i cimeli la camicia di Freddie Mercury acquistata da Cremonini»

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