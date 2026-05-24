In linea con lo spirito glamour di Cannes, Lady Amelia e Lady Eliza hanno scelto lunghi abiti da sera con colletto alto. L'anno scorso, le due giovani avevano già fatto scalpore sul red carpet di Cannes, presentandosi in abiti coordinati senza spalline. La sorella maggiore, Lady Kitty Spencer, ha partecipato allo stesso evento con un abito viola elettrico. Socialité Entrambe le giovani donne sono delle socialitè nel Regno Unito ed entrambe lavorano come modelle. Figlie di Charles Spencer, fratello minore di Diana Spencer, e della sua prima moglie, Victoria Lockwood (il nono conte Spencer ha sposato la sua quarta moglie, l'archeologa Cat Jarman, la scorsa settimana in Arizona), sono cugine dei principi William e Harry. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Lady Amelia Spencer e Lady Eliza Spencer, le nipoti di Diana, sul red carpet del Festival di Cannes

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Pincess Diana's Nieces Lady Amelia Spencer and Lady Eliza Spencer at the 2026 Cannes Film Festival

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due eredi Spencer, Eliza ed Amelia, gemelle nate dal primo matrimonio del conte Charles, fratello della compianta LadyDiana.. di nuove nozze da poco celebrate per il nobile, convolato a sua quarta unione.. le figlie, gemelle per nascita, qui fasciate nell’elega x.com

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