Gli antimafia woke hanno deciso di opporsi alla presidenza della commissione parlamentare incaricata di approfondire i dossier relativi alle stragi di Falcone e Borsellino. La loro posizione si oppone alla volontà di fare piena luce sui documenti considerati trascurati o nascosti, generando tensioni all’interno del dibattito pubblico. La disputa riguarda la gestione e l’accesso ai materiali storici legati alle due stragi.

È complesso tentare di capire che cosa si sono messi in testa gli antimafia woke, quelli che non tollerano la presidenza della commissione parlamentare che punta a fare luce sui dossier trascurati per le sgravi Falcone e Borsellino. Contro Chiara Colosimo si sta esagerando oltre ogni misura, quando la ricerca della verità dovrebbe unire e non dividere. C'è un avvocato siciliano, Fabio Repici, a cui dà manforte con i soliti argomenti Salvatore Borsellino, che vorrebbe far “confessare” la presidente dell'Antimafia. Per lui c'è qualcuno che l'ha “costretta” ad esaminare tutte le carte e non solo alcune. Tornano ad infangare il generale Mario Mori, contro cui si è tentata ogni strada per rovinarlo, senza riuscirci, come mente delle manovre attribuite alla Colosimo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Falcone e Borsellino, quell'antimafia woke che non vuole la verità sulle stragi

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