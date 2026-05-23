A 34 anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio, processi e indagini sono ancora in corso. Le due esplosioni hanno provocato la morte di magistrati e agenti di scorta, portando a numerosi approfondimenti giudiziari. Sono stati contestati depistaggi e piste deviate, con verifiche su eventuali coinvolgimenti di terzi e sulla gestione delle indagini. Le inchieste continuano a focalizzarsi sui dettagli delle operazioni e sulle eventuali coperture, senza che siano stati definitivamente chiariti tutti i fatti.

Dalla strage di Capaci all’autobomba di via D’Amelio: dopo 34 anni continuano processi e indagini. Le piste deviate e il ricordo delle istituzioni Le stragi di Capaci e via D’Amelio restano due delle ferite più profonde della storia repubblicana italiana. A separare gli attentati contro Giovanni Falcone e Paolo Borsellino furono appena 57 giorni, ma a distanza di 34 anni la ricerca di una verità piena continua ancora tra processi, nuovi filoni investigativi, prescrizioni e accuse di depistaggio. Non soltanto mafia, ma un intreccio di responsabilità, omissioni e interessi che continua a interrogare la magistratura e leistituzioni. Il 23 maggio 1992 Giovanni Falcone, direttore degli Affari penali del ministero di Grazia e Giustizia e il simbolo della lotta a Cosa nostra, stava rientrando a Palermo insieme alla moglie Francesca Morvillo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Falcone e Borsellino, i 57 giorni che cambiarono l’Italia: le stragi e i depistaggi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Stragi Falcone-Borsellino: 33 giornalisti al Quirarca: “Indagini ridotte? Domande chiave Perché i giornalisti escludono la pista del terrorismo nero dalle indagini? Chi ha deciso di limitare le ricerche ai soli rapporti...

FarWest, Sottile torna sul dossier ‘mafia-appalti’ e sulle stragi di Falcone e BorsellinoSalvo Sottile, come ogni martedì, torna con un nuovo appuntamento di FarWest, il programma di inchieste della prima serata di Rai 3.

Il messaggio del capo dello Stato in occasione dell'anniversario della strage di Capaci: 'L'eredità di Falcone e Borsellino è patrimonio etico della democrazia' #ANSA x.com

L'eredità di Falcone e Borsellino, Mattarella: Per sconfiggere la mafia serve il coraggio dei giovani e il rifiuto dell'indifferenzaIl 23 maggio non è solo una data sul calendario della Repubblica: è la cicatrice da cui è partita una riscossa civile. Nel giorno del 34° anniversario della strage di Capaci, che l'Italia intera cel ... gazzettadelsud.it

I Ragazzi delle Scorte, la memoria viva degli agenti caduti con Falcone e BorsellinoI Ragazzi delle Scorte torna con due nuovi episodi sugli agenti caduti con Falcone e Borsellino: memoria, Polizia di Stato e legalità. lamilano.it