Falcone e Borsellino i 57 giorni che cambiarono l’Italia | le stragi e i depistaggi 

Da ildifforme.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A 34 anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio, processi e indagini sono ancora in corso. Le due esplosioni hanno provocato la morte di magistrati e agenti di scorta, portando a numerosi approfondimenti giudiziari. Sono stati contestati depistaggi e piste deviate, con verifiche su eventuali coinvolgimenti di terzi e sulla gestione delle indagini. Le inchieste continuano a focalizzarsi sui dettagli delle operazioni e sulle eventuali coperture, senza che siano stati definitivamente chiariti tutti i fatti.

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Dalla strage di Capaci all’autobomba di via D’Amelio: dopo 34 anni continuano processi e indagini. Le piste deviate e il ricordo delle istituzioni Le stragi di Capaci e via D’Amelio restano due delle ferite più profonde della storia repubblicana italiana. A separare gli attentati contro Giovanni Falcone e Paolo Borsellino furono appena 57 giorni, ma a distanza di 34 anni la ricerca di una verità piena continua ancora tra processi, nuovi filoni investigativi, prescrizioni e accuse di depistaggio. Non soltanto mafia, ma un intreccio di responsabilità, omissioni e interessi che continua a interrogare la magistratura e leistituzioni. Il 23 maggio 1992 Giovanni Falcone, direttore degli Affari penali del ministero di Grazia e Giustizia e il simbolo della lotta a Cosa nostra, stava rientrando a Palermo insieme alla moglie Francesca Morvillo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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