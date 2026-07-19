Nella mattina di oggi, si è svolta una cerimonia commemorativa per ricordare la retata del Vel d’Hiv del 1942, il più grande arresto di massa di ebrei in Francia. La commemorazione è stata organizzata dal Consiglio rappresentativo degli ebrei di Francia e dal ministero della Difesa. Partecipanti e rappresentanti delle istituzioni si sono riuniti in una cerimonia ufficiale.

La Francia ha commemorato la retata del Vel d’Hiv, un arresto di massa di ebrei da parte della polizia francese nel 1942. Come ogni anno, in occasione dell’anniversario, il Consiglio rappresentativo degli ebrei di Francia (Crif) ha organizzato una cerimonia insieme al ministero della Difesa. Il 16 e il 17 luglio 1942, oltre 4.500 agenti di polizia francesi radunarono migliaia di ebrei a Parigi. Le famiglie furono separate, con i bambini strappati dalle braccia delle madri, prima che gli arrestati fossero deportati nei campi di concentramento e di sterminio nazisti. In totale furono deportate 13.152 persone, di cui un terzo erano bambini. Il nome “Vel d’Hiv” deriva dal Velodromo Invernale in cui molti dei detenuti furono rinchiusi prima di essere trasferiti nei campi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Francia, la commemorazione della retata del Vel d’Hiv: il più grande arresto di massa di ebrei nel Paese

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