È il Real Celle di San Vito la squadra più leale di tutte Calcio | la squadra del paese meno popolato della Puglia ha vinto la coppa disciplina nel girone di terza categoria

Il Real Celle di San Vito, squadra di calcio del paese più piccolo della Puglia, ha ottenuto la vittoria della Coppa Disciplina nel girone di terza categoria della zona di Benevento. La squadra ha concluso il torneo con il riconoscimento per il comportamento più corretto durante tutta la competizione. La vittoria è stata annunciata al termine delle ultime partite del campionato, senza ulteriori dettagli su risultati o classifiche. La premiazione si è svolta alla fine delle ultime gare della stagione.

Il Real Celle di San Vito, squadra di calcio che rappresenta il paese più piccolo della Puglia, ha vinto la Coppa Disciplina della terza categoria campana gironi di Benevento. La Coppa Disciplina è un premio sportivo attribuito alle società che si distinguono per il comportamento più corretto durante il campionato. Il riconoscimento non premia la vittoria sul campo, ma la sportività, la correttezza dei giocatori, dei dirigenti e dei tifosi. In pratica, viene stilata una classifica basata su un sistema di penalità; le società che accumulano il minor numero di sanzioni (ammonizioni, espulsioni, multe, squalifiche del campo) vincono il premio. Domenica 10 maggio si è giocata l’ultima giornata di campionato, a seguito della quale è arrivata l’importante coppa che premia in primis un gruppo di ragazzi uniti dalla passione per il calcio. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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