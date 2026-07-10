La Francia ha battuto il Marocco 2-0 e si è qualificata per la semifinale. Mbappé ha sbagliato un rigore, poi ha segnato nella ripresa, seguito da Dembele. La squadra di Deschamps affronterà la vincente di Spagna-Belgio. È la terza semifinale consecutiva per la Francia a un Mondiale.

Il numero 9 del Real Madrid sbaglia un rigore poi la sblocca nella ripresa, chiude il Pallone d'oro: la squadra di Deschamps affronteranno la vincente di Spagna-Belgio La Francia conquista la terza semifinale consecutiva a un Mondiale battendo il Marocco per 2-0. Primo tempo di completo dominio francese ma la nazionale africana resiste: Mbappé prima sbaglia un rigore e poi Digne colpisce la traversa.Nella ripresa i Bleus mettono il turbo e in 6' tra il 60' e il 66' segnano prima con Mbappé e poi con Dembelé. Il Marocco ci prpova ma la Francia controlla. In semifinale la squadra di Deschamps affronterà la vincente tra Belgioe e Spagna. Comincia il match e arriva la prima fiammata di Mbappé che si libera al limite dell’area e calcia con il destro, Bonou respinge in angolo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Francia-Marocco finisce 2-0: prima Mbappé poi Dembele, i Blues sono in semifinale

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