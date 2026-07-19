Francia-Inghilterra finisce con un incredibile 4-6 | i Blues sfiorano la rimonta impossibile Tre Leoni terzi al Mondiale 2026

Da quotidiano.net 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Inghilterra ha battuto la Francia 6-4 in una partita ricca di reti, terminando al terzo posto del Mondiale 2026. La sfida si è svolta a Miami, con i Tre Leoni che hanno sfiorato una rimonta impossibile dopo essere stati sotto di diversi gol. La partita ha visto numerosi goal e momenti di grande spettacolo, con entrambe le squadre che hanno segnato più di una volta. La gara si è conclusa con un risultato sorprendente, lasciando i tifosi senza parole.

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Miami (Stati Uniti), 18 luglio 2026 - L’Inghilterra batte la Francia con un pirotecnico 6-4 e chiude al terzo posto il Mondiale 2026. Un risultato scoppiettante, che sembrava decisamente impensabile dopo un primo tempo dominato un lungo e in largo dai “Tre Leoni” capaci di mettere a segno ben quattro reti in poco più di 45’ grazie a Rice, andato in gol dopo appena 3’, Konsa e Saka (in rete al 37’ al 46’). I cambi di Deschamps, che dopo l’intervallo ha rivoluzionato l’attacco dei “Blues”, hanno però riacceso improvvisamente la Francia che nei primi 21’ della ripresa è andata a segno per ben tre volte con Mbappé (doppietta per raggiungere quota 10 reti in questo Mondiale) Barcola, riportandosi a una sola lunghezza di distanza dall’Inghilterra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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